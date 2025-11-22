«Сьогодні наше видавництво огорнула невимовна скорбота. Наш біль не має меж. Внаслідок жахливого ракетного удару по Тернополю 19 листопада, загинула наша колега Ірина Чорненька.

Іра була не просто нашою працівницею, вона була яскравою частинкою нашої команди: світлою, доброю, душею колективу і справжнім професіоналом своєї справи. Її відданість роботі, талант до редагування, щира усмішка завжди надихали нас.

Щирі співчуття родині і близьким.

Невимовно сумуємо разом.

Пам’ятаємо», – написали у тернопільському видавництві «Богдан».

