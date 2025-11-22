Традиційно в четверту суботу листопада на Театральному майдані у Тернополі зібрались небайдужі, щоб вшанувати пам’ять мільйонів жертв голодоморів в Україні.

Зі свічок та лампадок виклали символічний хрест. Священники різних християнських конфесій разом з людьми помолились за душі невинно вбитих українців минулого століття та наших громадян, які загинули від рук сучасних російських окупантів: тих, хто віддав своє життя в боротьбі, героїв Небесної сотні та цивільних жертв.

Заступник начальника Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Василенко зазначив: “Голодомор – це злочин. Злочин радянської влади проти українського народу. Злочини, на жаль, сьогодні продовжуються. Цього тижня росія ще раз показала, що це – країна-терорист. Але ми пам’ятаємо, ми боремось. Україна була, є і буде”.

Голодомор 1932-1933 років офіційно визнаний геноцидом на законодавчому рівні в Україні та парламентами 28 держав, а також низкою міжнародних організацій.

Окупанти й зараз намагаються знищити нашу ідентичність, культуру, мову. Тож розв’язана російською федерацією війна проти України спрямована не лише на те, щоб знищити нашу незалежність, а й, щоб винищити українців як самобутній народ, як націю.

Таке жахіття не може повторитись. Злочинні дії тоталітарних режимів мають бути засуджені та покарані.

Пам’ятаємо про страшне минуле!

Боремось за світле майбутнє!

