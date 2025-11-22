Під час російської атаки на Тернопіль загинула працівниця обласної військової адміністрації
«З глибоким сумом повідомляємо, що від удару російської ракети по місту Тернопіль 19.11.2025 загинула наша колега Галина Петрівна Мацьків. Це сумна і болюча звістка для всього нашого колективу.
Хай добрі спогади про неї залишаються у серцях тих, хто її знав.
Висловлюємо глибокі співчуття родині, друзям та всім, хто знав і працював поруч багато років.
Світла та вічна пам’ять!» – написали у Департаменті соціального захисту населення Тернопільської ОВА.