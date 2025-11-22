«З глибоким сумом повідомляємо, що від удару російської ракети по місту Тернопіль 19.11.2025 загинула наша колега Галина Петрівна Мацьків. Це сумна і болюча звістка для всього нашого колективу.

Хай добрі спогади про неї залишаються у серцях тих, хто її знав.

Висловлюємо глибокі співчуття родині, друзям та всім, хто знав і працював поруч багато років.

Світла та вічна пам’ять!» – написали у Департаменті соціального захисту населення Тернопільської ОВА.

