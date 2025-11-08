12 листопада Тернопіль стане центром музичного життя країни – тут відбудеться фінал Х конкурсу молодих неформальних музичних проєктів Koza music battle.

140 заявок із 35 міст України, 16 учасників і лише двоє фіналістів, які зійдуться у музичному герці у креативному кластері Nа пошті.

Хто переможе: хіп-хоп дует DAKAYAK із Варви, Чернігівщина, чи панк-рок зі Львова Робаний йот?

DAKAYAK працює в жанрах хіп-хоп, треп, габбер, альтернативний хіп-хоп та фолк-реп. Їхні треки відображають особистий досвід та проблеми молоді. Популярність здобули на SoundCloud, а треки «Надвоє» (2021) і «Хапай» (2023) у співпраці з MONSTR, Ridge, Wonderson, Lester, TALI закріпили успіх. Виступають на благодійних вечірках у Києві, підтримуючи ЗСУ. У 2025 році перемогли на Jager Music Awards із треком «Чубадурка» в номінації Young Blood Orange Choice. Живуть у Києві, входять до Об’єднаної Творчої Громади (OTG), просувають новий мініальбом.

Робаний йот – молода кров української панк-рок сцени. Хлопці притягують слухачів глибокими сенсами, потужним звуком та історіями які близькі кожному. Їхні концерти це гримуча суміш емоцій, енергії, яка присутня навіть в найспокійніших піснях, а відчуття ностальгії за найкращими моментами та тусовками не покидатиме до самого кінця.

Глядачі вболівають за своїх фаворитів, надсилаючи донати для фонду Musicians defend Ukraine, який допомагає артистам, що змінили інструменти на зброю, а сцену – на окопи. У попередніх шести “батлах” вдалося зібрати 30 000 грн.

Однак рішення приймає фахове журі, до якого увійдуть:

співачка Monokate (Катерина Павленко), учасниця ансамблю “Кодло” та соліска гурту Go-A, що представляв Україну на пісенному конкурсі Євробачення у 2021 році;

музикант, художник і військовослужбовець Тарас Бріль, учасник гурту Red Cardigans – переможця першого Коза м’юзік батлу у 2013 році.

Діана Дадонова, CEO музичної платформи “На її основі”, що є партнером конкурсу.

Розігріватимуть публіку Metal boys з Рівного – колектив з десятилітніх музикантів, що грають тяжкий рок. А спеціальний гість фіналу – львівський хіп-хоп і реп-виконавець Гоня.

Почути та побачити все це можна безкоштовно! Вхід вільний за умови реєстрації: https://forms.gle/LDEBkuperUVn12CL6

Пряма трансляція для тих, хто не має можливості завітати наживо у креативний кластер Nа пошті, відбудеться завдяки ТВ-4: https://www.youtube.com/watch?v=wDQjt5IXuFw&list=PLY17eOUqNH6MlgeAcHZTKhfhTqTGT3gg9&index=7

Легендарний змаг музикантів проводиться завдяки партнерам – Українському культурному фонду – державному інвестору розвитку культури та креативних індустрій, та Швейцарсько-українському проєкту «Згуртованість та регіональний розвиток України», UCORD, що втілюється за підтримки Швейцарії через Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва компанією NIRAS Sweden АВ.

А також за підтримки Управління молодіжної політики, сім’ї та захисту дітей Тернопільської міської ради, у співпраці з незалежною музичною платформою “На її основі”, Atlas Festival, Faine Misto festival, kontrabass promo, park audio, LiRoom та Опілля. Організатор: ГО “Інститут міської культури” та креативний кластер Nа пошті.

