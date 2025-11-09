Небесне воїнство поповнили двоє захисників з Тернополя – Федір Гавришко та Іван Глива. Війна обірвала життя Федора на пекельній Донеччині. Іван загинув на Харківщині. Вічна пам’ять та шана українським воїнам!

«Навіки залишився в строю захисників України, наш земляк Гавришко Федір Володимирович. Воїн помер 5 листопада на Донеччині. Щирі співчуття рідним та близьким захисника.

Пішов до лав небесних захисників наш земляк Глива Іван Вікторович. Його земний шлях завершився 5 листопада на Харківщині. Щирі співчуття рідним, близьким та побратимам воїна.

Нехай Господь дає сили пережити це горе.

Вічна пам’ять захисникам України!» – написав міський голова Сергій Надал.

