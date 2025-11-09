Здобувачі освітніх програм «Національна безпека», «Економічна безпека та фінансові розслідування» та «Правоохоронна діяльність» кафедри безпеки та правоохоронної діяльності юридичного факультету Західноукраїнського національного університету разом із завідувачем Юлією Муравською, доцентом Ольгою Карапетян, старшим викладачем Катериною Заєць відвідали Львівське територіальне управління Національного антикорупційного бюро України.

Під час візиту учасники ознайомилися з діяльністю НАБУ, особливостями роботи детективів та сучасними підходами до протидії корупційним правопорушенням.

Зустріч стала важливим практичним доповненням до навчального процесу, сприяла формуванню професійних компетентностей в контексті освітніх компонент «Детективна діяльність», «Основи кримінального аналізу», «Фінансова розвідка», «Типології фінансових правопорушень».

«Висловлюємо щиру подяку керівнику Львівського територіального управління НАБУ Тарасу Лопушанському за змістовну та надзвичайно цікаву зустріч, відкритість до спілкування і підтримку освітніх ініціатив!» – зазначили в ЗУНУ.

