Міністерство освіти і науки України оприлюднило рекомендовані дати шкільних зимових канікул на 2025-2026 навчальний рік. Водночас остаточне рішення щодо графіка відпочинку ухвалює кожен навчальний заклад самостійно. Про це повідомила прес-служба Міносвіти.

Навчальний рік, як завжди, розпочався 1 вересня, зазначають «Економічні новини». Протягом року українські школярі матимуть чотири періоди відпочинку. Терміни канікул і тривалість навчального року затверджує педагогічна рада школи. Вона ж визначає, у якому форматі проходитиме навчання – очному, змішаному чи дистанційному.

2 листопада 2025 року школярі сіли за парти після осінніх канікул, які тривали з 27 жовтня по 2 листопада. А міністерство вже оприлюднило рекомендований графік канікул від МОН:

– зимові – з 27 грудня 2025 року по 11 січня 2026 року;

– весняні – з 23 по 29 березня 2026 року;

– літні – з 1 червня до початку нового навчального року.

Таким чином, найближчі, зимові канікули для українських школярів триватимуть загалом триватимуть 16 днів.

Але є важливі нюанси – графік канікул може змінюватися залежно від ситуації в конкретному регіоні чи епідеміологічних обставин. У разі потреби школи мають право тимчасово перейти на дистанційне навчання або скоригувати терміни відпочинку учнів. Тому батькам рекомендують стежити за оновленнями від адміністрації свого навчального закладу.

