Із 10 по 16 листопада в Україні триватиме Тиждень безпеки дорожнього руху, у межах якого відбудеться загальнонаціональна акція «Здай кров – врятуй життя».

Її мета – допомогти людям, які постраждали у дорожньо-транспортних пригодах, та поповнити запаси крові в лікарнях.

Організатори зазначають, що ініціатива має важливу соціальну місію – нагадати українцям про важливість дотримання правил безпеки на дорогах і водночас підтримати тих, хто потребує донорської допомоги.

За даними Національної поліції України, минулого року трапилося понад 25 тисяч аварій із потерпілими. Унаслідок ДТП загинули понад 3 тисячі людей, а травмовано понад 32 тисячі.

У Тернопільському центрі служби крові нагадують, що кожен може зробити свій внесок у порятунок життів, здавши кров для постраждалих у ДТП.

«Навіть одна донація може врятувати життя кільком людям. Донорство – це реальний шанс допомогти тим, хто потрапив у біду. Запрошуємо всіх охочих долучитися до акції», – зазначають у Тернопільському центрі служби крові.

Здати кров можна у Тернопільському обласному центрі служби крові за адресою: м. Тернопіль, вул. Клінічна, 8.

Прийом донорів проводиться з понеділка по п’ятницю, з 8:00 до 13:00.

