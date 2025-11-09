Прокурори Тернопільщини відстояли в апеляції покарання 21 депутату держдуми РФ – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомила пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Зазначається, що прокурори Тернопільської обласної прокуратури забезпечили в апеляції підтвердження вироку 21 депутату державної думи Російської федерації. Суд визнав їх винними у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків (ч. 3 ст. 110 КК України).

Прокурори довели у судах першої і апеляційної інстанції, що 15 лютого 2022 року депутати держдуми проголосували за звернення до президента Росії про визнання незалежності так званих «днр» і «лнр», а вже за тиждень, 22 лютого 2022 року – за проєкти федеральних законів про ратифікацію договорів про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу між РФ і цими так званими «республіками».

Надалі результат цих та інших голосувань дав поштовх протиправному повномасштабному вторгненню російських військ на територію України та воєнним злочинам.

Під час досудового розслідування слідчі УСБУ в Тернопільській області зібрали доказову базу на кожного обвинуваченого.

Вироки набрали законної сили.

Строк відбуття покарання засудженим буде рахуватися з моменту їх затримання.

