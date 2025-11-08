9 листопада в області – хмарно. Невеликі дощі. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 3-8 градусів тепла, вдень 8-13 градусів.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

У Тернополі – хмарно. Дрібний дощ розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен припинитися. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 5-7 градусів тепла, вдень 10-12 градусів.

