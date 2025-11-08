Тужливою били церковні дзвони. Холодну листопадову тишу розсікали болючі слова реквієму «Гей, плине кача»… На щиті повернувся до рідного дому захисник Богдан Левчук, якого вважали зниклим безвісти з вересня минулого року. Останній бій Богдан прийняв на Покровському напрямку… Осиротіли батьки, син, залишилась без чоловіка дружина… Вічний спокій та слава воїну, який віддав життя за волю та незалежність України!

«Дорогі жителі Білецької громади! Трагічна звістка прийшла до нас із фронту… На війні загинув житель села Дітківці – воїн Левчук Богдан Романович.

Солдат Левчук Богдан Романович (08.02.1990-20.09.2024) – кулеметник відділення взводу спеціальної роти військової частини А4270. Загинув у бою з ворогом в районі населеного пункта Гірник Донецької області на Покровському напрямку. Довгий час вважався зниклим безвісти, а лише на початку листопада цього року вдалося встановити його особу та повернути на Тернопільщину. Ця звістка з болем увірвалася до батьків, дружини та сина воїна Богдана…

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, побратимам, всім, хто плекав надію в серці, хто очікував у невіданні… У скорботі схиляємо голови перед подвигом захисника, який до кінця боровся з ворогом, склав велику пожертву на вівтар свободи нашого народу. Звертаємо свої молитви і просимо Бога прийняти душу воїна Богдана до осель праведників, до вічного блаженства», – написали у Білецькій громаді.

8 листопада жителі Білецької громади зустріли на щиті полеглого воїна Левчука Богдана Романовича, мешканця села Дітківці.

«У селах громади люди виходили на вулиці, щоб вклонися та віддати шану Герою, котрий оберігав свободу і мир свого народу, а нині повертався до рідної сторони по останній дорозі вічности. Тужливою били церковні дзвони, розносячи довкола трагічну вість про загибель вірного сина України…

Холодну листопадову тишу розсікали болючі слова реквієму «Гей, плине кача»… В оточенні національних стягів земляки супроводили полеглого Героя, а діти на знак вдячності та жертовності встеляли дорогу пелюстками квітів. Палахкотіли лампадки, як символ того, що молоде життя, яке рано обірвалося, віддавши тепло і любов своєму народу, засяяло у вічності біля Божого престолу.

В останнє на рідне подвір’я вернувся Герой, відтак священники відслужили Парастас за блаженний упокій душі полеглого воїна Богдана. Єдиним серцем і вустами линула молитва до неба. Віримо, що небесні ангельські сили окрилять душу воїна Богдана і запровадять до Божого Царства, де знайшли спокій десятки тисяч борців за волю України.

Чин похорону воїна розпочнеться завтра, недільного дня, о 14:00.

Вічний спокій та слава воїну, який віддав життя за волю та незалежність України!

Щирі співчуття рідним, близьким та побратимам. Розділяємо ваш біль та схиляємо голову в глибокій скорботі…

Громадо! Не забуваймо, завдяки кому ми сьогодні живемо! Його серце зупинилось в боротьбі, щоб наші серця могли битись у вільній незламній Україні! Гідно з почестями проведімо в останню путь загиблого захисника України!» – написав Володимир Роговський.

Подобається це: Подобається Завантаження…