Автор світлини з Тернопільщини – серед переможців фотоконкурсу «Вікі любить Землю-2025»
Організатори фотоконкурсу «Вікі любить Землю-2025» оголосили переможців регіонального етапу у Чернігівській, Чернівецькій, Черкаській, Хмельницькій, Тернопільській та Дніпропетровській областях.
Цьогоріч автори найкращих світлин показали неповторну красу української природи – від тихих водойм і гірських скель до заповідних лісів і осінніх степів.
Про це повідомляє Вікі любить Землю Україна / Wiki Loves Earth Ukraine.
Ранкове полювання чепури на озері «Глушець», Чернігівська область. Автор – Олександр Арендар
Скелі «Протяте каміння», Чернівецька область. Авторка – Людмила Сломінська
Острів Анти-Цирцеї у парку «Софіївка», Черкаська область. Автор – Олександр Рижков
Водоспад Бурбун у літній день. Бобровицький заказник, Хмельницька область. Автор – Сергій Зисько
Сарна серед трав Жеребківського заказника, Тернопільська область. Автор – Любомир Матвіїв
Осінній краєвид Кільченського заказника, Дніпропетровська область. Автор – Микола Коробський.
Фотоконкурс «Вікі любить Землю» – щорічний міжнародний проєкт, мета якого – показати природну спадщину світу через фотографії пам’яток природи, а також поповнити Вікіпедію якісними зображеннями українських заповідних територій.
