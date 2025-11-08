Організатори фотоконкурсу «Вікі любить Землю-2025» оголосили переможців регіонального етапу у Чернігівській, Чернівецькій, Черкаській, Хмельницькій, Тернопільській та Дніпропетровській областях.

Цьогоріч автори найкращих світлин показали неповторну красу української природи – від тихих водойм і гірських скель до заповідних лісів і осінніх степів.

Про це повідомляє Вікі любить Землю Україна / Wiki Loves Earth Ukraine.

Ранкове полювання чепури на озері «Глушець», Чернігівська область. Автор – Олександр Арендар

Скелі «Протяте каміння», Чернівецька область. Авторка – Людмила Сломінська

Острів Анти-Цирцеї у парку «Софіївка», Черкаська область. Автор – Олександр Рижков

Водоспад Бурбун у літній день. Бобровицький заказник, Хмельницька область. Автор – Сергій Зисько

Сарна серед трав Жеребківського заказника, Тернопільська область. Автор – Любомир Матвіїв

Осінній краєвид Кільченського заказника, Дніпропетровська область. Автор – Микола Коробський.

Фотоконкурс «Вікі любить Землю» – щорічний міжнародний проєкт, мета якого – показати природну спадщину світу через фотографії пам’яток природи, а також поповнити Вікіпедію якісними зображеннями українських заповідних територій.

На фото Любомира Матвіїва: сарна серед трав Жеребківського заказника.

Подобається це: Подобається Завантаження…