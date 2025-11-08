Особливістю останньої масованої атаки росії по Україні 8 листопада стала рекордна кількість використаних балістичних ракет.

Про це розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі “Київ24”.

“Особливість атаки – багато балістики і аеробалістики, тобто 25 “Іскандерів-М/KN-23” і 7 “Кинджалів”. Із 45 ракет 32 атакували по балістичній траєкторії”, – повідомив Ігнат.

За його словами, цього року співвідношення балістичних ракет до крилатих суттєво зросло.

“Противник розраховує саме на балістичні ракети, щоб уразити більше цілей”, – пояснив речник.

Він додав, що росія також застосувала крилаті ракети морського й наземного базування та значну кількість безпілотників.

“Усього було зафіксовано понад 450 ударних дронів різних типів”, – уточнив Ігнат.

Фото ілюстративне.

