Остання атака росії по Україні мала рекордну кількість балістичних ракет – Ігнат
Особливістю останньої масованої атаки росії по Україні 8 листопада стала рекордна кількість використаних балістичних ракет.
Про це розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі “Київ24”.
“Особливість атаки – багато балістики і аеробалістики, тобто 25 “Іскандерів-М/KN-23” і 7 “Кинджалів”. Із 45 ракет 32 атакували по балістичній траєкторії”, – повідомив Ігнат.
За його словами, цього року співвідношення балістичних ракет до крилатих суттєво зросло.
“Противник розраховує саме на балістичні ракети, щоб уразити більше цілей”, – пояснив речник.
Він додав, що росія також застосувала крилаті ракети морського й наземного базування та значну кількість безпілотників.
“Усього було зафіксовано понад 450 ударних дронів різних типів”, – уточнив Ігнат.
Фото ілюстративне.