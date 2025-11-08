Сильна магнітна буря, яка спостерігається вже кілька діб поспіль, продовжиться і сьогодні, 8 листопада. Про це свідчать дані Британської геологічної служби.

Як повідомляється, останнім часом наша планета була під впливом потужного сонячного вітру і викиду корональної маси, через що рівень геомагнітної активності сильно підвищився. За даними астрономів, вплив корональної діри на Сонце збережеться ще кілька днів, хоча поступово почне слабшати.

Водночас очікується прибуття нового викиду плазми, який може посилити збурення магнітного поля Землі. Якщо він виявиться досить потужним або викличе тривалий південний нахил міжпланетного магнітного поля, геомагнітна активність може знову піднятися до рівня G3 (сильна буря).

За даними вчених, сонячна активність залишається високою. Вранці 7 листопада зафіксовано тривалий спалах класу M і викид речовини, оцінка наслідків якого ще триває. Якщо цей викид буде спрямований до Землі, це може викликати нові коливання магнітного поля ближче до кінця тижня.

Таким чином, 8 листопада можливі магнітні бурі рівня G2-G3, особливо в другій половині дня і вночі. Людям, чутливим до перепадів геомагнітного поля, варто уникати перевантажень, пити більше води і давати організму відпочинок.

Подобається це: Подобається Завантаження…