Наприкінці жовтня в багатьох родинах повторюється та сама сцена. Дитина, яка в четвертому класі приносила зі школи здебільшого високі оцінки, сидить над зошитом до пізнього вечора, стирає написане, злиться і врешті каже, що нічого не розуміє. Батьки роблять природний висновок: щось не так із мотивацією, або з учителем, або з класом. Насправді причина майже завжди інша — і вона не в дитині.

У п’ятому класі змінюється не стільки програма, скільки сам спосіб навчання. Замість одного вчителя, який знав темп кожного і бачив, коли дитина «випала», — десяток предметників зі своїми вимогами до зошита. Замість пояснення на місці — потреба самому записати умову, розв’язання й відповідь так, щоб їх прочитала інша людина. Період адаптації в базовій школі закладений у державному стандарті базової середньої освіти саме тому, що це очікувана складність, а не збій.

Математика в цьому сенсі найпоказовіша. У підручнику Олександра Істера задачі вже не зводяться до однієї дії: з’являються послідовність кроків, проміжні обчислення, пояснення до кожного з них. Дитина часто розуміє, що робити, але не вміє це оформити — і отримує знижену оцінку за фактично правильну роботу. Батькам тут важко допомогти на слух, бо власна шкільна математика забулася, а вимоги до запису змінилися. Практичніше мати перед очима зразок: відповіді до підручника Істера з математики за 5 клас дають змогу не пригадувати програму, а просто порівняти запис дитини з тим, як задача має виглядати оформленою, і побачити, на якому кроці вона збилася.

Тут важливо одразу розділити дві різні речі. Готова відповідь, переписана в зошит, не дає нічого: наступна контрольна це виявить за п’ятнадцять хвилин. Працює інший порядок — дитина розв’язує сама, потім ви разом перевіряєте результат і, якщо він не збігся, шукаєте не помилку в арифметиці, а місце, де загубилася логіка. Така перевірка забирає десять хвилин замість двох годин сліз і, головне, повертає дитині відчуття, що вона справляється сама.

Другий момент, про який рідко говорять: у п’ятому класі варто перевіряти не тільки математику. Дитина вперше має тримати в голові розклад із десяти предметів, і провал часто починається не з найважчого, а з того, що просто забули. Тому дивитися варто на весь тиждень, а не на один предмет, який зіпсував настрій: ГДЗ Халявка охоплює й читання, й англійську, і природознавство, тож видно загальну картину, а не окремий провал. Домовтеся з дитиною, що вона звертається туди після того, як спробувала сама, а не замість спроби.

І остання порада, найпростіша. Перший семестр у середній школі — не показник здібностей. Оцінки, які лякають у жовтні, у січні зазвичай вирівнюються самі, якщо вдома не з’явився ще й конфлікт через домашнє завдання. Ваше завдання на ці кілька місяців — не витягнути оцінки, а допомогти дитині вибудувати звичку перевіряти себе. Далі вона робить це без вас.