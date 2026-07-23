Плінтус – деталь, яка завершує ремонт і приховує технологічні зазори між стіною та підлогою. Помилка в підборі моделі одразу впадає в очі, тому важливо враховувати не лише колір, а й тип покриття, під яке плінтус монтується. До речі, плінтус на підлогу можна замовити на сайті Holz – там представлені моделі з різних матеріалів, форм і відтінків, які підійдуть під будь-який інтер’єр. Розглянемо, на що звертати увагу при виборі виробу для ламінату, вінілу та керамічної плитки.

Плінтус для ламінату

Ламіноване покриття зазвичай кладуть плаваючим способом, тому воно потребує зазору для температурного розширення. Приховати цей проміжок допоможе плінтус із МДФ або пластику – обидва варіанти легко монтуються і не деформуються з часом. Дерев’яні або шпоновані моделі також гармонійно поєднуються з ламінатом, особливо якщо потрібно підкреслити природну фактуру дерева. Головне правило – відтінок планки має перегукуватися з кольором дверей або хоча б не контрастувати різко з підлогою. Якщо планується перефарбування стін у майбутньому, варто розглянути моделі під фарбування – вони дозволяють змінювати відтінок без заміни всього виробу.

Плінтус для вінілового покриття

Вінілова підлога стійка до вологи, тож і супутні елементи оздоблення варто підбирати з подібними властивостями. Найкраще тут працює алюмінієвий або пластиковий виріб – вони не бояться перепадів вологості й механічних навантажень. Якщо приміщення вимагає прихованої проводки, зручним рішенням стане модель із кабель-каналом: усі дроти компактно розміщуються всередині, не порушуючи естетики кімнати. Такий підхід особливо актуальний для вітальні чи кабінету, де потрібно замаскувати провідники від техніки.

Плінтус для керамічної плитки

З плиткою найчастіше поєднують алюмінієві або пластикові вироби, оскільки саме вони найкраще витримують вологість санвузлів, кухонь чи коридорів. Такі моделі не деформуються від контакту з водою і легко очищаються від забруднень. У просторих кімнатах доречно виглядають високі планки контрастного кольору, тоді як для невеликих приміщень варто обирати тонший профіль у тон стінам. Додатково можна підібрати кутові елементи та заглушки того ж виробника – це надасть оздобленню завершеного, акуратного вигляду.

Як не помилитися з вибором

Щоб плінтус органічно вписався в інтер’єр, варто врахувати кілька моментів:

матеріал виробу має відповідати умовам експлуатації приміщення (вологість, навантаження);

товщина планки узгоджується з товщиною дверної лиштви;

колір підбирається під підлогу або під двері – залежно від бажаного акценту;

для просторих кімнат підійдуть контрастні моделі, для маленьких – у тон стін;

за потреби прихованої проводки варто обрати виріб із кабель-каналом.

Якщо самостійно визначитися складно, консультанти Holz допоможуть підібрати оптимальний варіант під конкретне покриття та бюджет, а також розкажуть про особливості монтажу кожної моделі й порадять засоби догляду, які продовжать термін служби виробу.

Правильно дібраний плінтус не просто маскує стики – він робить інтер’єр завершеним і охайним. Враховуючи тип підлогового покриття та особливості приміщення, легко знайти виріб, який прослужить довгі роки і не втратить привабливого вигляду.