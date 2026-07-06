Корупційний злочин задокументувала слідчо-оперативна група відділення поліції №1 міста Ланівці. Водій автомобіля, сівши за кермо у стані алкогольного сп’яніння, вирішив домовитися з поліцейськими і запропонував 15 тисяч гривень хабаря.



На лінію 102 надійшло звернення від співробітника сектору реагування патрульної поліції про те, що водій легкового автомобіля, якого було зупинено за порушення правил дорожнього руху і який виявився нетверезим, під час спілкування з поліцейськими намагався залагодити справу хабарем.



Як повідомили в обласній поліції, за даним фактом розпочато кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 369 Кримінального кодексу України – надання неправомірної вигоди службовій особі. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.



Також щодо нетверезого водія складено адміністративний протокол за статтею 130 КУпАП – керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.





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