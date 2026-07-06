Триває практичний етап цільових профілактичних заходів під умовною назвою «Мігрант», спрямованих на запобігання та протидію нелегальній міграції, а також виявлення порушень міграційного законодавства.

За підсумками проведення заходів працівники міграційної служби у Тернопільській області у взаємодії з іншими правоохоронними органами виявили 48 порушників міграційного законодавства.

Зокрема: 44 іноземних громадян притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 203 Кодексу України про адміністративні правопорушення; 4 осіб притягнуто до відповідальності за ст. 205 КУпАП; одного іноземця поміщено до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні. 1 липня його видворено з території України.

Загальна сума накладених адміністративних штрафів становить 142392 гривні.

Операція «Мігрант» триває. Працівники міграційної служби й надалі проводитимуть заходи, спрямовані на виявлення порушників міграційного законодавства, контроль за законністю перебування іноземців та осіб без громадянства на території області, а також притягнення порушників до відповідальності, повідомили в міграційній службі області.