Мобільний донорський хаб «Теплокровні» вирушає до Тернополя та населених пунктів області, щоб поширювати культуру донорства та збирати кров для порятунку життів.

Якщо ви планували здати кров або хочете долучитися вперше – приходьте, це зручна нагода зробити добру справу в комфортній та дружній атмосфері, зазначили в Тернопільському центрі крові.

На донорів, як завжди, чекає теплий прийом у хабі: на другому поверсі працює затишна станція здавання крові з професійною медичною командою.

Подію обслуговуватимуть медична бригада Тернопільського обласного центру служби крові.

Процес організований так, щоб усе було спокійно, зрозуміло та з турботою про донорів.

14.07 Шумськ – 09:00-13:00

Посилання на реєстрацію: https://www.donor.ua/events/1407

15.07 Борсуки – 08:00-12:00

Посилання на реєстрацію: https://www.donor.ua/events/1410

16.07 Великі Гаї – 08:00-12:00

Посилання на реєстрацію: https://www.donor.ua/events/1409

17.07 Тернопіль – 08:00-12:00

Посилання на реєстрацію: https://www.donor.ua/events/1411?v=2