На Тернопільщину вирушає мобільний донорський хаб «Теплокровні»
Мобільний донорський хаб «Теплокровні» вирушає до Тернополя та населених пунктів області, щоб поширювати культуру донорства та збирати кров для порятунку життів.
Якщо ви планували здати кров або хочете долучитися вперше – приходьте, це зручна нагода зробити добру справу в комфортній та дружній атмосфері, зазначили в Тернопільському центрі крові.
На донорів, як завжди, чекає теплий прийом у хабі: на другому поверсі працює затишна станція здавання крові з професійною медичною командою.
Подію обслуговуватимуть медична бригада Тернопільського обласного центру служби крові.
Процес організований так, щоб усе було спокійно, зрозуміло та з турботою про донорів.
14.07 Шумськ – 09:00-13:00
Посилання на реєстрацію: https://www.donor.ua/events/1407
15.07 Борсуки – 08:00-12:00
Посилання на реєстрацію: https://www.donor.ua/events/1410
16.07 Великі Гаї – 08:00-12:00
Посилання на реєстрацію: https://www.donor.ua/events/1409
17.07 Тернопіль – 08:00-12:00
Посилання на реєстрацію: https://www.donor.ua/events/1411?v=2