Тернопільський обласний центр підготовки громадян до національного спротиву відкриває набір на нову суботню групу.

Відтепер пройти навчання зможуть і ті, хто через роботу чи навчання не має можливості відвідувати заняття у будні.

Новий формат передбачає проходження 48-годинного курсу у вихідні дні. Учасники навчатимуться діяти в критичних ситуаціях, опанують основи домедичної допомоги, тактичної та стрілецької підготовки, мінної безпеки, роботи з безпілотними літальними апаратами та інших важливих дисциплін.

У центрі зазначають, що відкриття суботньої групи стало відповіддю на численні звернення жителів області, які хотіли пройти курс, однак не могли зробити цього через зайнятість у будні.

Старт навчання запланований на кінець липня.

Охочі долучитися до курсу можуть зареєструватися, заповнивши онлайн-форму.