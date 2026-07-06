Протягом кількох насичених днів учасники мали можливість ближче познайомитися зі світом юриспруденції, дізнатися більше про юридичні професії, здобути практичні навички та поспілкуватися з фахівцями, які щодня творять правосуддя.

«Щиро дякуємо нашим спікерам та наставникам за професіоналізм, щирість і готовність ділитися власним досвідом: Діані Дяденчук, Назару Гданському, Назарію Бабію, Мирону Шереметі, Ігорю Жуку, Анні Мостецькій, Мар’яні Присяжнюк, Андрію Яворському та Михайлу Самуляку.

Висловлюємо щиру подяку Тернопільській міській раді, управлінню сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей, зокрема Христині Білінській, за щорічну співпрацю, підтримку та сприяння в організації й проведенні цього заходу.

Також висловлюємо щиру подяку кейтерингу «Мамонт» за смачні обіди протягом усієї Літньої школи.

Дякуємо всім учасникам за активність, зацікавленість та незабутню атмосферу», – зазначили на юрфаці.