У зв’язку з підготовкою теплових мереж до опалювального сезону 2026-2027 років та проведенням гідравлічних випробувань, з 6 липня до 12 серпня 2026 року (38 днів) буде призупинено роботу котельні на вул. Лесі Українки в Тернополі.

У цей період гаряче водопостачання буде відсутнє у будинках, які обслуговує зазначена котельня, а саме:

Бойлерна ДПЧ-2: вул. Лесі Укpаїнки, 6;

Центральний тепловий пункт (ЦТП):

вул. Лесі Українки, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 33, 37, 39;

вул. Олександра Довженка, 1, 3, 5, 11, 13, 15, 17, 18;

вул. Героїв Крут, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13;

вул. Антіна Манастиpського, 40, 42, 44, 46;

вул. Петра Доpошенка, 5 (гурт), 6, 8, 12, 14, 16;

бульв. Данила Галицького, 1, 4, 16;

просп. Степана Бандеpи, 72, 88, 90, 92, 94, 96;

вул. Тараса Протасевича, 4, 6, 8, 14, 16, 16А, 18, 20, 22;

вул. Клима Савура, 3, 5, 9, 11.

З графіком зупинок котелень та ділянок можна ознайомитися ТУТ або на сайті КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» за посиланням.