10 людей звернулися по медичну допомогу в результаті чотирьох дорожньо-транспортних пригод, які трапилися у Тернополі та області впродовж неділі 5 липня. Серед потерпілих є діти.

Про це розповіли у поліції Тернопільської області.

У селі Лозова, на автодорозі “Обхід м. Тернопіль”, водій Тesla Model 3, рухаючись в напрямку села Біла, не обрав безпечної швидкості руху, допустив з’їзд у кювет і після цього авто перекинулося. Кермувальника з численними переломами та травмами госпіталізували до лікарні.

Аварія з потерпілими трапилася в селищі Вишнівець. Близько 13:20 водійка Opel Zafira допустила наїзд на двох малолітніх. За попередніми даними, діти раптово почали перебігати проїжджу частину дорогу за межами пішохідного переходу. Травми отримав 5-річний хлопчик. Йому медики надали допомогу без госпіталізації. Його брат 2018 року народження ушкоджень не отримав.

У Тернополі під колеса автомобіля потрапили дві тернополянки. Близько 18:00 на вулиці 15 Квітня водій невстановленого автомобіля, рухаючись заднім ходом, допустив наїзд на пенсіонерок, які йшли територією ринку. Жінок госпіталізували. Працівники поліції розшукують автомобіля та водія.

Дорожньо-транспортна пригода з травмованими трапилася того ж дня о 19:40 на вулиці Шептицького. Водій Toyota Camry, здійснюючи маневр розвороту, допустив зіткнення з автомобілем Nissan Primastar. У результаті удару тілесні ушкодження отримали водій та четверо пасажирів з Nissan Primastar, серед яких двоє малолітніх. Їм усім надали меддопомогу без госпіталізації. Звернувся по допомогу і кермувальник іншого авто.

У всіх учасників дорожнього руху взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Причини ДТП встановлять слідчі поліції.