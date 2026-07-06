Аферисти представлялися працівниками СБУ, залякували людей кримінальною відповідальністю за нібито співпрацю з Росією та виманювали у них усі заощадження. Схожі випадки слідчі поліції зафіксували на Івано-Франківщині, у Мукачеві та щонайменше три у Тернополі.

Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

До правоохоррнців звернулася жителька обласного центру 1954 року народження. Жінка розповіла, що невідомі особи шляхом обману заволоділи її коштами.

У ході перевірки слідчі встановили, що до потерпілої через мобільний застосунок Viber зателефонував невідомий, який представився співробітником Служби безпеки України. Додзвонювач заявив, що жінка купувала через інтернет біологічно активні добавки, а гроші за товар начебто перераховувалися на підтримку російської армії. Крім того, шахраї переконали пенсіонерку, що в окремих посилках були наркотики.

Під час відеодзвінків вони просили жінку показати квартиру, а після цього заявили, що в помешканні є “незадекларовані кошти”. Для того, аби внести гроші у базу та уникнути кримінальної відповідальності, потерпіла мала передати всі заощадження кур’єру спецслужби.

Жінка повірила псевдосиловикам та передала невідомій особі понад 10 тисяч доларів США, 520 тисяч гривень та 5 тисяч євро.

Оперативники карного розшуку встановили особу так званої кур’єрки. Нею виявилася жителька Тернополя 1948 року народження, яка, як з’ясувалося, сама тривалий час перебувала під впливом шахраїв і теж стала жертвою їхньої афери.

За словами правоохоронців, зловмисники маніпулювали посередницею ще з 2025 року. Їй також зателефонували від імені силових структур, переконали у причетності до “колабораційної діяльності”, а згодом змусили типу “співпрацювати зі слідством”. Пенсіонерка була впевнена, що допомагає спецслужбам та повинна передавати документи, а не гроші ошуканих людей.

Жінка до останнього не вірила, що стала учасницею шахрайської схеми, допоки правоохоронці не відкрили пакунок та не показали, що всередині не документи, а готівка.

Під час слідчих дій правоохоронці встановили, що аналогічні випадки вже зафіксовані на Івано-Франківщині, у Мукачеві та щонайменше три у Тернополі. Наразі оперативники та слідчі встановлюють особу організатора шахрайської схеми та інших осіб.