

Сильні опади, що пройшли Тернопільщиною ввечері 19 липня, спричинили підтоплення у Тернополі, Кременці та Вишнівці. Вода потрапила на території приватних домогосподарств, у підвали житлових і адміністративних будівель, гаражні приміщення та квартиру на першому поверсі.

Про це повідомили у ГУ ДСНС у Тернопільській області.

Станом на 21:00 рятувальники працювали за вісьмома адресами.

Найбільше викликів надійшло з Тернополя. На вулиці Гайовій Бічній підтопило території п’яти приватних домогосподарств. На вулиці Микулинецькій вода потрапила до гаражних приміщень, а на вулиці Стадникової — на територію приватного обійстя.

На вулиці Євгена Коновальця рятувальники відкачували воду з квартири на першому поверсі та з подвір’я багатоквартирного житлового будинку. Ще одне залучення зафіксували на вулиці Федьковича, де підтопило підвальне приміщення адмінбудівлі.

У Кременці на вулиці Дубенській вони відкачували воду з території приватного домогосподарства, а на вулиці Горбача — з підвалу п’ятиповерхового житлового будинку.

У Вишнівці воду також відкачували з території приватного домогосподарства. До робіт залучали місцеву пожежну команду.

Підрозділи ДСНС продовжують ліквідовувати наслідки негоди та реагувати на повідомлення про підтоплення. Ситуація перебуває під контролем Служби порятунку.

Фото ДСНС Тернопільщини.