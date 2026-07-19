Сьогодні територією Шумської громади пройшла негода, яка завдала пошкоджень: повалені дерева, пошкоджені покрівлі будівель, зафіксовані й інші наслідки стихії.

«Найближчим часом буде проведено засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Також завтра розпочнуть роботу комісії з обстеження та оцінки завданих збитків.

Просимо мешканців, чиє майно постраждало внаслідок негоди, повідомляти про це старост своїх населених пунктів або звертатися до міської ради. Усі звернення будуть зареєстровані та опрацьовані.

Закликаю всіх бути обережними, не наближатися до пошкоджених дерев, обірваних ліній електропередач та інших небезпечних об’єктів. У разі виявлення таких місць повідомляйте відповідні служби» – зазначив шумський міський голова Вадим Боярський.

Номер телефону гарячої лінії комісії: 0686927765.