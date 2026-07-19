Сумну звістку з фронту отримала ще одна родина. Жорстока війна забрала молоде життя. Небесне воїнство поповнив Вадим Ящук. Вічна пам’ять та шана захиснику України!

У Кременецьку громаду надійшла звістка про смерть військовослужбовця. «Помер 22 червня 2026 року житель села Бонівка, розвідник 1 розвідувального відділення 2 розвідувального взводу розвідувальної роти військової частини ****, солдат ЯЩУК Вадим Миколайович, 1999 року народження.

Завтра, 20 липня (понеділок) о 14:00 год. біля Трьох Валетів зустрічаємо військовослужбовця.

14:30 год. – відбудеться прощання на Майдані Волі.

Опісля прямуємо до родинного дому (с.Бонівка), де одразу відбудеться панахида.

Вівторок, 21 липня, похорон відбудеться таким чином:

о 10:00 год. – літія вдома;

чин похорону відбудеться у храмі Святого Георгія (с.Бонівка).

Поховання Героя відбудеться на кладовищі на вул. Переліски, м. Кременець.

Прохання гідно зустріти та вшанувати Героя, який віддав своє життя за волю та незалежність України

Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усім, хто знав військовослужбовця Вадима»

21 липня оголошено День жалоби», – написав кременецький міський голова Андрій Смаглюк.