19 липня у Великих Бірках відбувся матч-відповідь півфіналу Ліги Тернопільщини сезону-2025/26. Місцева «Вікторія» впевнено розгромила «Спиртовик» із Мишковичів з рахунком 6:0 та за сумою двох поєдинків (2:1, 6:0) здобула путівку до фіналу турніру.

Про це повідомляє Асоціація футболу Тернопільщини

У першому півфінальному матчі, який відбувся в Мишковичах, великобірківська команда також святкувала перемогу – 2:1. Таким чином, із загальним рахунком 8:1 «Вікторія» стала першим фіналістом Ліги Тернопільщини. До речі, для великобірківської «Вікторії» це буде другий фінал в історії виступів у Лізі Тернопільщини. Свій дебютний фінальний матч команда провела у 2024 році, коли в напруженому поєдинку, що перейшов в додатковий час, поступилася ФК «Біла» з мінімальним рахунком 0:1. Цьогоріч «Вікторія» матиме чудову нагоду поборотися за свій перший трофей у цьому турнірі.

Пропонуємо Вашій увазі повні статистичні дані зіграного півфінального поєдинку.

«Вікторія» (В. Бірки) – «Спиртовик» (Мишковичі) – 6:0 (2:0)

19 липня. В. Бірки. Селищний стадіон. 100 гл. 20 град.

Арбітр – Василь Чубарик (Тернопіль), асистенти – Іван Мацієвський (Колодне), Дмитро Старков (Тернопіль).

Спостерігач арбітражу – Іван Будівський (Теребовля).

«Вікторія»: Шкварок, Левчик (Мирончик, 77), Томків, Адамів, Клочак, Костів-к (Клюс, 46), Яхніцький (Гоцалюк, 59), Вандяк, Гавдьо Подоляк (Мушинський, 56), Мотлас (Ждаха, 59). Заміна: Сенчишин.

«Спиртовик»: Пастух (Попелюк, 46), Штогрин, Голембйовський, Сисак-к, Лагіш (Волошин, 76), Кармелюк, Орлінський, Вівчар, Лазута (Гладкий, 83), Швайка, Нетеча. Заміна: Горошко, Рогатий, Дільний.

Голи: Вадим Вандяк (11), Станіслав Яхніцький (30), Ярослав Адамів (53), Мушинський (76, 90), Олександр Ждаха (85).

Попереджені: немає.

Вилучений: Ростислав Штогрин (10).

У другій півфінальній парі, в якій зустрічаються «Фаворит» (Забойки) та ФК «Біла», матч-відповідь відбудеться 16 серпня. У першому поєдинку, що відбувся в Білій, команди не змогли виявити сильнішого, завершивши зустріч із рахунком 0:0. Тож ім’я другого фіналіста Ліги Тернопільщини стане відомим після повторного матчу в Забойках.