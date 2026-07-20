Відділення денного перебування Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування населення запрошує людей поважного віку змістовно і цікаво провести своє дозвілля.

Долучитися до будь-якого із заходів, які організовує центр, можна за попереднім записом. Програма подій може змінюватися або доповнюватися.

Більше інформації можна отримати за телефонами: (067) 530-59-40, (098) 715-42-21, (067) 345-59-09.

Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення розташований за адресою: вул. Миколи Лисенка, 8.

Понеділок 20.07

10:00 Руханка з Світланою Шкварко (острівець «Чайка»)

10:00 «Ранкова активність» з Софією Іващук (Співоче поле)

10:00 Психологічний клуб «Психея» (1 група, кабінет №5)

10:00 Заняття на Шведській стінці та Дошці Євмінова (кабінет №6)

12:00 Соціальний проєкт «Здорові люди» Аквапарк алігатор»

12:00 Психолого – корекційна група «Сонечко»

Вівторок 21.07

11:00 «Бабусі для ЗСУ» плетіння маскувальних сіток. Локація – 11 школа (запис обов’язково)

11:00 Психологічний клуб «Психея» (2 група, кабінет №5)

11:00 Заняття на Шведській стінці та Дошці Євмінова (кабінет №6)

11.30 Територія здоров’я – тренінг на тему: «Гострі кишкові інфекції» (кабінет № 8) (запис)

12:00 МК з алмазної викладки картин (Миколи Гоголя, 2)

13:00 Гра у великий теніс у Central Park Tennis (запис)

14:00 Психологічний клуб «Психея» (3 група, кабінет №5)

Середа 22.07

10:00 Руханка з Світланою ШКВАРКО острівець «Чайка»

10:00 «Ранкова активність» з Софією Іващук (Співоче поле)

10:00 Психологічний клуб «Психея» (старша група, кабінет №5)

12:00 Волонтерський рух «Зігрій» (Миколи Гоголя, 2)

14:00 Психологічний клуб «Психея» (група 4, кабінет №5)

Четвер 23.07

10:00 Заняття на Шведській стінці та Дошці Євмінова (кабінет №6)

10:00 Танцювально рухова терапія з психологом Наталією Жученко (острів Чайка)

11:00 «Бабусі для ЗСУ» плетіння маскувальних сіток. Локація – 11 школа (запис обов’язково)

12:00 МК з алмазної викладки картин (Миколи Гоголя, 2)

12:00 Репетиція творчого колективу «Горлиця» (Миколи Гоголя, 2)

12.00 Гра у малий теніс у Текстильник Sports Factory (запис)

П’ятниця 24.07

10:00 Руханка з Світланою Шкварко острівець «Чайка»

10:00 «Ранкова активність» з Софією Іващук (Співоче поле)

10:00 Заняття на Шведській стінці та Дошці Євмінова (кабінет №6)

12:00 Ігровий клуб за інтересами шашки&шахмати (кабінет №8).