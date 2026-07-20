Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП в Тернопільській області завершили досудове розслідування дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинув чоловік. Обвинувальний акт за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України поліцейські скерували до суду.



Аварія сталася 13 червня 2026 року близько 10:30 на території Тернопільського міського кладовища, що у селі Довжанка, повідомиди в обласній поліції.



У ході досудового розслідування слідчі встановили, що водій технічно справного екскаватора-навантажувача JCB 2CX, порушивши вимоги Правил дорожнього руху, перевозив пасажира у передньому ковші спецтехніки.



Під час руху пасажир не втримався, випав із ковша перед транспортним засобом та потрапив під нижню частину навантажувального обладнання.



Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження – множинні переломи та травми внутрішніх органів. Попри надану медичну допомогу, врятувати потерпілого медикам не вдалося.



Після проведення всіх необхідних слідчих дій, експертиз та збору доказової бази слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду.



Санкція ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України передбачає до восьми років позбавлення волі.





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