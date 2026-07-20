19 липня Тернопільську громаду накрила інтенсивна злива, яка тривала близько 1 години 10 хвилин. За цей час випало 17 мм опадів на квадратний метр, що дорівнює 17 літрам води на кожен квадратний метр. Така кількість опадів відповідно до метеорологічної класифікації за короткий проміжок часу вважається сильною зливою.

Як повідомили в міській раді, ванаслідок негоди були підтоплені окремі низинні вулиці міста, ускладнився рух транспорту, а також зафіксовано локальні підтоплення житлових будинків.

Під час негоди комунальні служби та підрядні організації працювали у посиленому режимі, оперативно реагуючи на звернення мешканців. Зокрема, працівники Тернопільського районного управління ДСНС спільно з фахівцями КП «Тернопільводоканал» виконували аварійні роботи на вул. Євгена Коновальця, 20, вул. Микулинецькій, 5, а також на вулицях Софії Стадникової, Оболоня та Гайовій-Бічній.

Наразі рятувальники продовжують відкачувати дощову воду на вул. Микулинецькій, 5, а працівники КП «Тернопільводоканал» здійснюють відкачування води з підвалу житлового будинку на вул. Євгена Коновальця, 20.

Працівники ТОВ «Техно-Буд-Центр» очищають зливоприймальні решітки, прибирають намул, каміння та інше сміття з вулиць Софії Стадникової, Оболоня та Галицької.

Комунальні служби продовжують працювати у посиленому режимі, ліквідовуючи наслідки негоди та відновлюючи належний стан міської інфраструктури. Роботи триватимуть до повного усунення наслідків зливи.