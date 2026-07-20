19 липня близько 1-ї ночі на автодорозі Гусятин-Гримайлів у селі Городниця трапилася аварія з летальними наслідками.

Як повідомили в обласній поліції, неповнолітній водій 2009 року народження, керуючи мотоциклом GEON VERTEX 300, допустив зіткнення із велосипедистом, який, за попередньою інформацією, рухався смугою зустрічного руху. У результаті аварії 62-річний велосипедист загинув на місці події, а неповнолітнього мотоцикліста у тяжкому стані із численними травмами та без свідомості госпіталізували до лікарні. Триває слідство відповідно до частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України.