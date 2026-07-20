У зв’язку із підготовкою теплової мережі до опалювального періоду 2026-2027 років та виконанням гідравлічних випробувань, з 20 липня по 26 серпня 2026 року (38 днів) буде призупинено роботу двох котелень – на вул. Романа Купчинського та провулку Цегельному.

На період виконання робіт гаряче водопостачання буде відсутнє у будинках, які обслуговують ці котельні.

Котельня на вул. Романа Купчинського:

вул. Романа Купчинського, 1, 7, 9;

вул. Сергія Корольова, 2, 4, 6, 8, 10;

бульв. Симона Петлюри, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10;

вул. Василя Стуса, 2, 4, 8, 10;

вул. 15 Квітня, 2, 4, 6, 8, 10.

Котельня на пров. Цегельному:

вул. Миру, 13;

вул. Миколи Карпенка, 4,6,8,10,12,14,16,18,20(гурт),22,24,26.

Окрім того, на час проведення гідравлічних випробувань з 20 липня по 26 серпня гаряче водопостачання буде призупинене й до окремих житлових будинків на вул. 15 Квітня, 2-10; бульвар Симона Петлюри, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10; вул. Сергія Корольова, 2-10; вул. Василя Стуса, 2-10.

З графіком зупинок котелень та ділянок можна ознайомитися ТУТ або на сайті КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» за посиланням.