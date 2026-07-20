У Тернополі зупиняють на ремонт дві котельні: теплої води не буде більше місяця
У зв’язку із підготовкою теплової мережі до опалювального періоду 2026-2027 років та виконанням гідравлічних випробувань, з 20 липня по 26 серпня 2026 року (38 днів) буде призупинено роботу двох котелень – на вул. Романа Купчинського та провулку Цегельному.
На період виконання робіт гаряче водопостачання буде відсутнє у будинках, які обслуговують ці котельні.
Котельня на вул. Романа Купчинського:
вул. Романа Купчинського, 1, 7, 9;
вул. Сергія Корольова, 2, 4, 6, 8, 10;
бульв. Симона Петлюри, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10;
вул. Василя Стуса, 2, 4, 8, 10;
вул. 15 Квітня, 2, 4, 6, 8, 10.
Котельня на пров. Цегельному:
вул. Миру, 13;
вул. Миколи Карпенка, 4,6,8,10,12,14,16,18,20(гурт),22,24,26.
Окрім того, на час проведення гідравлічних випробувань з 20 липня по 26 серпня гаряче водопостачання буде призупинене й до окремих житлових будинків на вул. 15 Квітня, 2-10; бульвар Симона Петлюри, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10; вул. Сергія Корольова, 2-10; вул. Василя Стуса, 2-10.
З графіком зупинок котелень та ділянок можна ознайомитися ТУТ або на сайті КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» за посиланням.