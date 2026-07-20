З початку року поліцейські Тернопільщини зареєстрували 2841 випадок домашнього насильства. Як наслідок, складено 1009 адміністративних протоколів, з них 155 – стосовно насильства щодо дітей. Окрім цього, розпочато 50 кримінальних провадження за систематичне насильство та 36 – за порушення обмежувальних приписів або непроходження програми для кривдників.



Правоохоронці активно працюють над тим, щоб запобігти випадкам домашнього насильства та захистити постраждалих – кожне повідомлення про домашнє насильство, що надходить на лінію 102, ретельно перевіряється, і за результатами приймаються рішення щодо притягнення кривдників до відповідальності.



Поліція активно застосовує термінові заборонні приписи: з початку року їх винесено 886. Зараз на обліку у поліції Тернопільщини – перебуває 1448 кривдників, серед них – 253 жінки та 11 неповнолітніх.



Поліцейські застерігають: кожен випадок насильства можна зупинити на ранніх стадіях, якщо діяти завчасно.



Якщо ви бачите або підозрюєте насильство – не мовчіть. Повідомляйте поліцію, допоможіть людині, яка цього потребує.



Домашнє насильство має різні форми: фізичне, психологічне, сексуальне чи економічне. Якщо ви постраждали або стали свідком, звертайтесь на лінію 102, до територіального відділу чи відділення поліції, дільничного офіцера чи до поліцейського офіцера громади.





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