

Сильна злива затопила окремі ділянки Микулинецького кладовища, зокрема Пантеону Героїв.

За інформацією міського голови Сергія Надала, працівники кладовища вже працюють на місці та усувають наслідки негоди. Після сходження води територію очищають від намулу й сміття, щоб якнайшвидше привести її до належного стану.

В окремих місцях вода піднялась настільки високо, що затопила частину могил.

Учасники ініціативи “Вшануй”, які опікуються могилами захисників, котрі не мають рідних, розповіли кореспонденту Укрінформу, що також допоможуть у ліквідації наслідків зливи. За словами волонтерки Христини Довгалюк, як тільки на кладовищі трохи підсохне і можна буде впорядкувати могили, вони розпочнуть роботу. Волонтери також готові допомогти всім родинам загиблих Героїв, кому потрібна буде підтримка.

Фото із сайту «Терміново».



