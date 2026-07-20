До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від жителів масиву «Східний» про те, що у дворі одного з будинків невідома особа поводиться агресивно, стукає по автомобілях та вириває з них склоочисники.



Виїхавши на місце події, поліцейські виявили правопорушника та припинили його хуліганські дії. Ним виявився раніше неодноразово судимий 42-річний житель Тернополя. Як з’ясувалося, фігурант перебував у стані алкогольного сп’яніння.



Попередньо встановлено, що чоловік пошкодив три транспортні засоби. Їхні власники звернулися з відповідними заявами до поліції. Сума завданих збитків встановлюється, повідомили в обласній поліції.



За даним фактом дізнавачі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до п’яти років.



Триває досудове розслідування.





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