Станом на 15:00 на Тернопільщині ситуацію з електропостачанням повністю стабілізовано – усі наслідки негоди ліквідовано, світло повернули в кожну оселю.

Про це повідомили в ОВА.

Енергетики оперативно відпрацювали всі заявки та відновили мережі у найкоротші терміни, забезпечивши безперебійне електропостачання в області.

Нагадаємо, що вранці через несприятливі погодні умови було знеструмлено 3 213 побутових абонентів у 37 населених пунктах, з яких 27 – частково. Аварійно-ремонтні бригади працювали безперервно, щоб якнайшвидше повернути світло людям.

Фото ілюстративне.