Негода випробовує не лише людей. У Шумську допомога знадобилася двом лелеченятам, які випали з гнізда, облаштованого на електроопорі. Самостійно повернутися вони вже не могли.

Про це розовілиу ГУ ДСНС у Тернопільській області.

На допомогу прибули рятувальники 16-ї державної пожежно-рятувальної частини. Перед початком робіт ділянку електромережі знеструмили. За допомогою висувної драбини надзвичайники обережно підняли пташенят і повернули їх до гнізда.

Маленькі лелеки знову опинилися у безпеці.

“Для рятувальників важливе кожне життя. Такі історії особливо потрібні сьогодні — вони нагадують, що навіть у непрості часи завжди залишається місце для людяності й добра”, — кажуть у Службі порятунку.