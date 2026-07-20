Так довго рідні чекали звістки про свого Дмитра. Воїн загинув більше півтора року тому. І лише тепер повертається навіки додому. Вічна пам’ять і шана Захиснику України!

«Більше півтора року невідомості і сьогодні стало відомо про загибель Захисника України, жителя села Зелений Гай – Колодзінського Дмитра Васильовича.

Виконавчий комітет Заліщицької міської ради висловлюює щирі співчуття рідним, близьким, друзям і всім, хто знав Дмитра. Розділяємо ваш невимовний біль та схиляємо голови у глибокій скорботі.

Війна забирає найкращих синів України. Світла пам’ять Герою, який віддав найдорожче — своє життя — за свободу, незалежність і майбутнє нашої держави. Вічна пам’ять і слава Захиснику України!»