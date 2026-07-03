Газовидобувні об’єкти в Україні сьогодні мають захищатися нарівні з військовими, бо Росія зробила знищення цивільної критичної інфраструктури частиною воєнної доктрини. Про це в коментарі виданню The Page заявив власник компанії «Альфа Газ» Олександр Кацуба.

З 2025 року ворог змістив фокус ударів з електрогенерації на газову інфраструктуру — видобуток, газопроводи та газорозподільні станції. Після ракетних атак у лютому Україна тимчасово втратила близько 40% власного видобутку, а після жовтневих ударів падіння на піку сягало 60%. Удар у ніч на 3 жовтня 2025 року в «Нафтогазі» назвали наймасштабнішим за всю історію галузі.

Кацуба пояснює, що збудувати повноцінний фізичний захист довкола газового об’єкта неможливо: «Така система сама є магнітом для ракет і дронів. Повноцінного захисту для газового об’єкта як такого не існує, і ви ніколи не вгадаєте, куди прилетить наступна ракета».

За його словами, через те, що термін виготовлення критичних вузлів зріс із 3 до 11 місяців, компанії змушені тримати 100% резерв: у разі влучання об’єкт фактично відновлюють із нуля. «Це працює, але це логіка виживання, а не розвитку», — зазначив він.

Системну відповідь держава почала формувати лише після руйнівної зими 2025–2026 років — через курс на децентралізовану, розподілену енергосистему із захистом, вбудованим у саму систему: укриттями, ППО для захисту ключових вузлів, кібербезпекою, резервуванням і модульністю обладнання.

Логічним продовженням для газовидобутку Кацуба бачить інтеграцію критичних об’єктів у загальну систему ППО. Прямі збитки від атак на енергетику у 2025 році оцінюють у 2–4 млрд євро, за даними KSE Institute. На сезон 2025/2026 Україні знадобився додатковий імпорт близько 4,4 млрд кубометрів газу.

Олександр Кацуба — український підприємець у сфері енергетики, власник компанії «Альфа Газ», що займається газовидобутком на Полтавщині. У 2012–2014 роках він був заступником голови правління НАК «Нафтогаз України» та членом наглядових рад «Чорноморнафтогазу» і «Укртрансгазу».

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