Півтора року рідні очікували звістки з фронту. Сподівалися, вірили… На жаль, за результатами ДНК-експертизи стало відомо, що захисник Дмитро Бабкін загинув на Покровському напрямку у квітні минулого року. Щирі співчуття матері, сестрі, братам, вітчиму, родичам і близьким Героя… Вічна та світла пам’ять українському Воїну!

«Розбиті надії… Тягучі місяці нестерпного болю ховали найстрашнішу правду за покривалом невизначеності. Гірко і важко усвідомлювати, що саме тоді та розмова виявилась останньою…

Від 4 квітня 2024 року житель села Звиняч, колишній номер обслуги єгерського відділення Бабкін Дмитро Володимирович (07.06.1994 р.н.), вважався безвісти зниклим в районі населеного пункту Семенівка Покровського району Донецької області.

На превеликий жаль, за результатами ДНК-експертизи стало відомо, що саме ця дата виявилась днем загибелі Героя.

Висловлюємо найщиріші співчуття матері, сестрі, братам, вітчиму, всім родичам і близьким Героя. Розділяємо спільно цей нестерпний біль втрати.

У середу, 5 листопада, о 13:00 в Катедральному соборі верховних Апостолів Петра і Павла, м. Чортків відбудеться зустріч тіла Героя.

Про годину похорону повідомимо додатково.

Вічна пам’ять!» – написали у Білобожницькій громаді.

