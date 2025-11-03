Поліцейські затримали чоловіка, який вчинив домашнє насильство, а після цього напав на правоохоронців.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Повідомлення про домашнє насильство надійшло на спецлінію поліції 1 листопада близько 18:25 від тернополянки. Жінка розповіла, що її чоловік, з яким вони вже давно не живуть разом, прийшов додому і почав кричати та погрожувати. На виклик виїжджала мобільна група з протидії домашньому насильству Тернопільського районного управління поліції.



Правоохоронці зустріли агресивного чоловіка біля під’їзду. Показувати документи він відмовився й почав тікати. Коли поліцейські наздогнали його – розпилив їм в обличчя газовий балончик.



Унаслідок цього один із правоохоронців отримав тілесні ушкодження – комбіноване хімічне ураження слизових оболонок очей, шкіри та дихальних шляхів. Після нападу чоловік втік, але співробітники роти поліції особливого призначення встановили його місцеперебування і затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.



Під час огляду в фігуранта вилучили не лише балончик, а й складний ніж та сокиру.



Слідчі поліції оголосили зловмиснику про підозру за частиною 2 статті 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.



Триває досудове розслідування.

