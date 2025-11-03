Довга дорога додому… Майже рік вважали зниклим безвісти Степана Старицького. На жаль, стало відомо: Степан загинув у грудні минулого року на російській курщині. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«З великим сумом повідомляємо, що молодший сержант Степан Старицький, 1988 р.н., який майже рік вважався зниклим безвісти, визнаний загиблим 29 грудня 2024 року поблизу н.п. Погребки Суджанського району Курської області російської федерації.

Висловлюємо щире співчуття рідним та близьким воїна. Нехай всемилостивий Господь допоможе загоїти глибокі душевні рани від втрати найріднішої людини.

Зустріч траурного кортежу відбудеться у Сквері Героїв завтра, 4 листопада, о 15 годині. Далі маршрут колони проляже до рідного села Степана у Нижчі Луб’янки, а далі у Тернопіль, у Дім Печалі, що на вул. Микулинецькій, де у середу, 5 листопада, об 11 годині відбудеться чин похорону.

Просимо прийти і віддати належну шану Герою, який гідно і з честю виконав свій обов’язок захисту Батьківщини від ворога.

Вічна слава Герою!» – написав міський голова Збаража Роман Полікровський.

