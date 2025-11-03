На Тернопільщині загальна захворюваність на грип, ГРВІ та COVID-19 за останні сім днів склала 372,8 випадків на 100 тисяч населення (захворіло 3797 осіб).

Про це повідомляє Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

За минулий тиждень кількість захворілих ГРВІ, у порівнянні з попереднім, зменшилась на 9,3% (3797 випадків проти 4186). Число дітей серед хворих склало 57,2% (2172 осіб), школярів – 54,7% (1189) від усіх захворілих дітей.

Порівняно з попереднім тижнем, спостерігається зменшення хворих на ГРВІ дітей на 13,1%, школярів – на 24,0%.

Госпіталізовано за тиждень 128 осіб, із них 76 дітей (59,4%). Кількість госпіталізованих збільшилася на 4,9% (госпіталізовано 128 осіб проти 122).

За тиждень зареєстровано 30 випадків захворювання на COVID-19, що складає 0,8% від загальної кількості всіх зареєстрованих випадків ГРВІ, та більше за попередній тиждень на 7,1% (30 випадків проти 28). З числа лабораторно підтверджених випадків COVID-19 питома вага дітей становить 23,3% (7 випадків).

