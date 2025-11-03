Людина з великим, добрим серцем. Таким пам’ятатимуть Олександра Лівака. На початку великої війни Олександр добровольцем пішов захищати Україну. Служив командиром механізованого взводу. Останній бій прийняв у жовтні на Донеччині. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«Знову чорна хмара скорботи нависла над нашою громадою… З фронту надійшла страшна звістка – на російсько-українській війні загинув Лівак Олександр Петрович (1983 р.н.), житель села Пастуше.

Олександр був людиною великого серця – у селі про нього відгукуються з особливою теплотою. Кожен, хто звертався до нього по допомогу, знав: Олександр ніколи не відмовить та завжди підтримає.

Із початком повномасштабного вторгнення він пішов на війну добровольцем, ставши на захист України. Служив командиром механізованого взводу в одній із військових частин.

Спершу надійшло повідомлення, що воїн зник безвісти під час виконання бойового завдання.

Та сьогодні ми отримали трагічне підтвердження – Лівак Олександр загинув 20 жовтня у районі населеного пункту Олександроград Волноваського району Донецької області.

Інформацію про день та час зустрічі тіла нашого Захисника у Чорткові буде повідомлено додатково.

Вічна пам’ять і шана Герою!» – написали у Чортківській міській раді.

