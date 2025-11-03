Відділенням поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області встановлюється місце знаходження Гуцал Мар’яни Миколаївни, 22.10.2007 року народження, жительки села Красне Чортківського району, яка 1 листопада 2025 року близько 14:00 години пішла з дому та не повернулася.

Прикмети зниклої: зріст близько 170 см, середньої тілобудови, волосся темне, особливих прикмет не має.

Була одягнена: у светр синьо-жовтого кольору, чорні лосини, чорну в’язану шапку, без верхнього одягу.

Поліція звертається до громадян із проханням: у разі наявності будь-якої інформації про можливе місце перебування зниклої негайно повідомити за телефонами (03557) 2-12-45, 068 327 79 77 або звернутися до найближчого відділення поліції.

