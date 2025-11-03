Поліцейські встановили причину раптової смерті чоловіка на Шумщині.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Тіло чоловіка у громадській вбиральні, на території колишнього будинку культури, 1 листопада близько 17:00 виявили жителі села Великі Загайці. Вони викликали швидку та поліцію. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Кременецького райвідділу поліції.



У ході перевірки стало відомо, що загиблий – місцевий мешканець, 1968 року народження. За життя чоловік зловживав алкогольними напоями. Судово-медичний експерт на тілі потерпілого слідів насильницької смерті не виявив, а експертиза показала, що помер чоловік напередодні через проблеми із серцем.



За даним фактом слідчі поліції відкрили провадження відповідно до статті 115 Кримінального кодексу України з поміткою “природна смерть”.

