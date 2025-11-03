У застосунку Армія+ з’явився новий тип рапорту на додаткову відпустку для військових, які мають пільговий статус, інформує Міністерство оборони України.

Додаткову відпустку можна отримати за рішенням командира частини, якщо основну відпустку вже використано.

Подати рапорт можуть:

учасники бойових дій та прирівняні до них особи;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

учасники війни (зокрема ті, хто служив у Збройних Силах колишнього СРСР під час війни, брав участь у бойових діях у складі міжнародного контингенту або в АТО у період її проведення);

члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників і захисниць України;

військові, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Щоб подати рапорт, необхідно додати документ, що підтверджує пільговий статус.

Тривалість відпустки залежить від категорії — до 14 або 21 дня.

Рапорт у застосунку має покрокові підказки та модуль для завантаження потрібних документів, що допомагає військовому легко зорієнтуватися у вимогах. Це дозволяє швидко заповнити та безпомилково подати рапорт командиру за кілька хвилин.

Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.

