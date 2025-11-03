4 листопада в області – хмарно з проясненнями. Вночі та вранці невеликі дощі. Вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура повітря вночі 4-9 градусів тепла, вдень 7-12 градусів.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

У Тернополі буде триматися хмарна погода. Уночі дощ. Вранці, вдень та ввечері – без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура повітря вночі 6-8 градусів тепла, вдень 9-11 градусів.

Подобається це: Подобається Завантаження…