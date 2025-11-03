У Західноукраїнському національному університеті відбулася всеукраїнська конференція AIESEC, спрямована на особистісний та культурний розвиток молоді, а також формування активних і відповідальних лідерів нового покоління.

До університету завітали учасники з усіх куточків України – молоді люди, які прагнуть відкривати свій потенціал, працювати задля сталого розвитку країни та реалізовувати інноваційні молодіжні ініціативи.

Відділ творчої самореалізації та виховання ЗУНУ долучився до організації заходу та отримав подяку від AIESEC в Україні за вагомий внесок у реалізацію національного заходу Leaders for 2030 та підтримку молодіжного лідерства.

«Ми пишаємося тим, що разом створюємо можливості для розвитку студентської молоді, сприяємо формуванню майбутніх лідерів України та підтримуємо ініціативи, які надихають до змін і відповідальності», – зазначили в університеті.

